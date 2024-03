Betrunken und aggressiv: Lkw-Fahrer bei Gachenbach gestoppt und gefesselt

Ein betrunkener Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien auf der B300 und gefährdet den Verkehr. Der Polizei gegenüber ist er so aggressiv, dass die Beamten ihn fesseln müssen.

Am Sonntagabend sorgte ein betrunkener Transporterfahrer auf der B300 bei Gachenbach für Aufregung. Wie die Polizei mitteilt, verständigte ein Autofahrer die Polizei, nachdem er den Klein-Lkw in auffälligen Schlangenlinien Richtung Ingolstadt fahren sah. Der Transporter geriet wiederholt auf die Gegenfahrbahn und brachte sogar einen entgegenkommenden Pkw in Gefahr. Als die Polizei am Parkplatz bei Scharnitz eintraf, stand der Transporter bereits. Der Fahrer, deutlich unter Alkoholeinfluss, verhielt sich den Beamten gegenüber so aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,2 Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog.

Der 38-jährige Fahrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste zur Sicherung des Strafverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit am Steuer einen vierstelligen Euro-Betrag hinterlegen. Zusätzlich fielen Kosten in Höhe von rund 400 Euro für einen Abschleppdienst an, da der Fahrer zunächst den Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben wollte. Dieser wurde schließlich in seiner Unterhose gefunden.