Unfall am Morgen: Schulbus landet in einem Hopfengarten

Der Busfahrer war gerade unterwegs, um Schulkinder abzuholen. Doch da verlor er bei Geisenfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Hopfengarten.

Ein Schulbus ist am Dienstagfrüh gegen 7.30 Uhr zwischen Geisenfeld-Gaden und Unterpindhart aus bislang noch nicht geklärten Gründen von der Straße abgekommen und in einem Hopfengarten gelandet. Das teilt die Polizei mit. Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus, diese hätten erst in Unterpindhart einsteigen sollen.

Der Bus musste aus dem Hopfengarten abgeschleppt werden

Der Bus musste von einem Abschleppdienst aus dem Feld gezogen werden, außerdem brach eine Säule des Hopfengartens. Der Gesamtschaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt. Der Fahrer aus dem Kreis Pfaffenhofen blieb unverletzt. Die Schulen wurden über den Ausfall des Busses durch die Polizei unverzüglich telefonisch informiert, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

