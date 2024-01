Unfall: Lastwagen streift Schulbus

Ein Lastwagen ist bei Geisenfeld zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren. Die 22-jährige Fahrerin des Schulbusses konnte nicht weit genug ausweichen. Was dann geschah.

Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Schulbus ereignete sich Montag Mittag auf der Staatsstraße 2232 zwischen Geisenfeld und Ernsgaden. Eine 22-Jährige fuhr mit einem Schulbus von Geisenfeld in Richtung Ernsgaden, als ihr ein Lastwagen entgegen kam. Dieser fuhr jedoch so weit in der Fahrbahnmitte, dass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten und dabei beschädigt wurden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, berichtet die Polizei. Ein hinter dem Schulbus fahrender Autofahrer konnte den Unfall beobachten und verfolgte den Lastwagen noch ein Stück. Er konnte vom Kennzeichen des Aufliegers ein Foto machen, weitere Erkenntnisse liegen derzeit jedoch noch nicht vor. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile, unter anderem ein Spiegelglas des flüchtigen Fahrzeuges, aufgefunden werden. Der Gesamtschaden dürfte über 1000 Euro betragen. Weder die Schulbusfahrerin noch die darin befindlichen Schulkinder wurden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)