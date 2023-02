Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschen beim Faschingsumzug in Gerolfing

Der Faschingsumzug in Gerolfing fand dieses Jahr zum 56. Mal statt. Rund 800 Menschen nahmen teil, noch viel mehr sahen zu. Sogar ein Trojanisches Pferd war dabei.

Zuerst kam das Wichtigste: der Würstlwagen! Und dann begann der Faschingsumzug in Gerolfing mit einem Geräusch, das man in Bayern nur allzu gut kennt. Die Goaßlschnalzer ließen ihre Stricke durch die Luft peitschen und erzeugten so das vertraute rhytmische Knallen. Ihnen folgten am Dienstagnachmittag circa 45 bunte Gruppen mit insgesamt mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach zwei coronabedingt digitalen Ausgaben des Umzugs, konnte das Faschingstreiben heuer wieder analog stattfinden - insgesamt bereits zum 56. Mal.

Beim Faschingsumzug in Gerolfing herrschte ausgelassene Stimmung

Schon ab 12.30 Uhr stellten sich die Maskerer in der Dürrenseestraße auf. Eineinhalb Stunden später setzte sich der Zug bei strahlendem Sonnenschein und milden 14 Grad Celsius in Bewegung - über die Eichenwaldtraße bis zur Rupertistraße. Ungefähr zwei Stunden lang dauerte es, bis sich alle Gruppen - entweder zu Fuß oder auf kreativ gestalteten Wagen - in Schrittgeschwindigkeit und mit zahlreichen Stops zum Schnaps ausschenken oder ratschen durch den Ort geschlängelt hatten. Die Stimmung war ausgelassen, sowohl bei den Aktiven als auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die dicht gedrängt am Straßenrand standen. Alle freuten sich, dass sie nach der Corona-Zwangspause endlich wieder feiern durften. Moderiert hat die Veranstaltung Lorenz Heckl von der Gerolfinger Faschingsgesellschaft. Am Dorfplatz kündigte er jede Fußgruppe und jeden Faschingswagen an.

Die Themen der Gruppen waren vielfältig. Einige, vor allem die Einheimischen, orientierten sich am diesjährigen Motto "Discofieber - Licht aus, Spot an!" Die Gruppe "Mia hoit" aus Gerolfing hatte sich zum Beispiel als Außerirdische verkleidet, die Party machen, das hiesige "Bienerhäusl" fungierte als 80er-Rollschuhdisco. Auch das Seniorenheim befand sich im Discofieber und die "Ladykracher" gingen als Dancing Queen. Die "Power Bix'n" glitzerten mit Schirm und Charme in der Sonne. Natürlich durfte auch das Prinzenpaar der Vereinigten Faschingsgesellschaft Gerolfing (VFG) nicht fehlen. Prinzessin Annika I. und Prinz Simon I. winkten dem Publikum hoch von einem Wagen herab zu. Einer der Höhepunkte war der Wagen des Burschenvereins Mailing: ein riesiges Triojanisches Pferd aus Holz, das sogar den Kopf bewegen konnte. Die Minions der Narren Manching-Gerolfing konnten sich in ihren blau-gelben Kostümen ebenfalls sehen lassen.

Am Dorfplatz in Gerolfing wurde nach dem Umzug weitergefeiert

Fleißig warfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die unter anderem aus Ingolstadt, Freidrichshofen, Buxheim, Zuchering, Eitensheim, Gaimersheim, Dünzlau und Irgertsheim kamen - Bonbons, Gummibären und Popcorn in die Menge. Oft waren diese am Dorfplatz schon ausgegangen. Und ebenso eifrig sammelten die Kinder ihre Beute am Boden ein. Manche hielten auch einfach ihre Tüten und Taschen auf. Wer nach dem Umzug noch nicht genug hatte, konnte am Dorfplatz weiterfeiern.

