Unfall: 90-Jähriger verletzt sich schwer

Bei Großmehring ist ein Verkehrsunfall passiert. Ein Senior verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug - mit schwerwiegenden Folgen.

Ein 90-jähriger Ingolstädter fuhr am Montag gegen 10.15 Uhr mit seinem VW-Kombi die Staatsstraße 2335 in Richtung Kösching. Zwischen Großmehring und Katharinenberg verlor der Senior nach einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Kombi und touchierte einen Baum. Anschließend versuchte der Fahrer wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Hierbei übersteuerte er den Kombi erneut und prallte frontal gegen einen weiteren Baum. Der VW-Kombi kippte um und der Fahrer wurde eingeklemmt, teilt die Polizei mit. Die Rettungskräfte mussten ihn, mit schwerem Gerät, aus dem Fahrzeug befreien. Der Rentner wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug und an den Bäumen ist ein Schaden in Hähe von 11.000 Euro entstanden. Die Feuerwehren Großmehring und Kösching waren mit 35 Einsatzkräften zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung fünf Stunden gesperrt werden. (AZ)

