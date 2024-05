58-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Autofahrer aus Ingolstadt ist im Landkreis Eichstätt auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt. Was dann passierte.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Hofstetten und Böhmfeld. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 58-jähriger Ingolstädter von Böhmfeld nach Hofstetten. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Fahrspur eines entgegenkommenden 40-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, berichtet die Polizei. Durch den heftigen Aufprall wurde der Ingolstädter in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr geborgen werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Fahrzeug des 40-Jährigen wurde durch den Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert. Er und sein neunjähriger Sohn wurden leichtverletzt und vom Rettungsdienst in die Klinik Eichstätt gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Tödlicher Unfall im Landkreis Eichstätt: Straße komplett gesperrt

Die Polizeiinspektion Eichstätt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter war im Auftrag der Staatsanwaltschaft zur Sicherung und Auswertung der Spuren am Unfallort. Die Straße blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehren Hofstetten und Böhmfeld waren für die Erste Hilfe und zur Unterstützung bei der Verkehrslenkung im Einsatz. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10