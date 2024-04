15-Jähriger mit Schusswaffe gesichtet

Der Polizei wurde in Ingolstadt ein Jugendlicher mit Pistole gemeldet. Was die Beamten feststellten, als sie den 15-Jährigen kontrollierten.

Am Dienstagnachmittag gegen 18.40 Uhr wurde der Polizei ein junger Mann mit einer Pistole auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Berliner Straße in Ingolstadt mitgeteilt. Eine zivile Streifenbesatzung konnte kurz darauf vor dem Eingang des Marktes eine entsprechende Person feststellen, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle, es handelte sich um einen 15-jährigen Ingolstädter, konnte eine Anscheinswaffe in Form einer Airsoft-Pistole aufgefunden werden. Anscheinswaffen sind Waffen, die echten Schusswaffen täuschend ähnlich sehen. Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche zuvor mit der Pistole hantiert hatte, ohne jedoch konkret jemanden bedroht zu haben. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den Jugendlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)

