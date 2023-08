22-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Unfall

Eine E-Scooter-Fahrerin war in Ingolstadt in die falsche Richtung unterwegs. Ein 70-jähriger Autofahrer übersah sie beim Abbiegen. Das hatte Folgen.

Eine leichtverletzte Person und rund 2000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag um 16.30 Uhr im Stadtgebiet Ingolstadt. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt bog von der Hindenburgstraße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab. Hierbei übersah er eine E-Scooter-Fahrerin, die verbotswidrig in falscher Fahrtrichtung den linksseitigen Radweg der Theodor-Heuss-Straße von der Brücke kommend stadteinwärts benutzte. Die 22-Jährige kollidierte mit dem abbiegenden Auto, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall stürzte sie mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf die Fahrbahn, wobei sie sich diverse Prellungen zuzog. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden lediglich leichtere Sachschäden. (AZ)