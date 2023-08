56 Messerstiche: Anklage im Doppelgängerinnen-Fall von Ingolstadt

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben. Eine Frau wollte offenbar ihren Tod vortäuschen – dafür musste eine unbekannte Doppelgängerin sterben.

Fast genau ein Jahr nach dem mysteriösen Tod einer 23-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anklage gegen einen Mann und eine Frau erhoben. Ihnen wird ein gemeinschaftlich begangener Mord vorgeworfen.

Wie es in einer Mitteilung der Ingolstädter Behörde heißt, sollen die beiden die 23-Jährige aus Eppingen am 16. August 2022 in einem Waldstück zwischen Eppingen und Heilbronn mit zahlreichen Messerstichen getötet haben.

An der Peisserstraße in Ingolstadt ist Mitte August 2022 eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt gegen zwei Personen Anklage wegen Mordes erhoben. Foto: Heinz Reiß

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht davon aus, dass die Frau aufgrund von Streitigkeiten mit der Familie ihres ehemaligen Lebensgefährten untertauchen wollte. Dazu wollte sie ihren eigenen Tod vortäuschen und heuerte den ihr bis dahin nur flüchtig bekannten zweiten Beschuldigten an.

Die Beschuldigte hat bewusst nach einer Doppelgängerin gesucht

Rund zwei Wochen vor der Tat soll die Frau per Instagram Kontakt zu anderen jungen Frauen aufgenommen haben, die ihr optisch sehr ähnlich sahen. Sie versuchte laut Anklage mit unterschiedlichen Versprechungen, die Frauen zu einem Treffen zu bewegen. Am 9. August, eine Woche vor der Tat, gab es offenbar den ersten Kontakt mit dem späteren Opfer. Der Frau wurde die Teilnahme an einem Musikvideo versprochen.

Der Kontakt war zunächst gescheitert, doch schon zwei Tage später, am 11. August 2022, meldete sich die Beschuldigte erneut, diesmal von einem anderen Instagram-Account aus. Dabei bot sie dem späteren Opfer eine kostenlose Behandlung in ihrem Kosmetikstudio an. Beide Frauen vereinbarten ein Treffen für den 16. August, wobei die Beschuldigte ihrer Doppelgängerin angeboten haben soll, sie an ihrem Wohnort abzuholen.

Die beiden Beschuldigte holten die Frau also an jenem Tag ab und fuhren Richtung Ingolstadt. In einem Waldstück soll die 23-Jährige aus dem Auto gelockt worden sein, anschließend soll ihr der Angeklagte mindestens einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt haben. Mit 56 Messerstichen wurde sie anschließend getötet.

Die Eltern glaubten, dass ihre tote Tochter in dem in Ingolstadt abgestellten Auto liege

Mit der Toten im Auto fuhren sie nach Ingolstadt und stellten das Fahrzeug dort in der Peisserstraße ab. Nachts wurde es von den Eltern der Frau gefunden, die zunächst auch glaubten, dass ihre tote Tochter im Auto liege.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht in Anbetracht der ermittelten Tatumstände davon aus, dass die beiden Angeschuldigten aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch handelten, so dass die gemeinschaftlich begangene Tat als Mord zu qualifizieren ist. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Frau im Vorfeld bereits versucht haben, den Bruder ihres ehemaligen Lebensgefährten töten zu lassen. Sie hatte vermutet, er stünde einer Versöhnung des Paares im Wege. So bot sie im Juli 2022 einem Bekannten 10.000 Euro für die Tötung an. Dieser nahm zwar 5000 Euro als Anzahlung an, führte laut Staatsanwaltschaft den Auftrag aber nicht aus.

Hinzukommt, dass der Angeklagte in der Untersuchungshaft versucht haben soll, einen Mithäftling zur Tötung von Zeugen in diesem Verfahren zu überreden. Entsprechend übergab er ihm eine Liste mit den Namen von Personen.

Die beiden Angeschuldigten befinden sich seit 18. August 2022 in Untersuchungshaft. Die Angeschuldigte hat laut Staatsanwaltschaft bisher nur gestanden, dass sie den Bruder ihres Ex-Partners habe töten wollen. Alle anderen Vorwürfe bestreiten die Verdächtigen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft stützt sich auf die Aussagen von mehr als 190 Zeuginnen und Zeugen, auf zahlreiche DNS-Spuren sowie auf die Inhalte diverser Chatverläufe.

Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und damit über eine mögliche Terminierung der Hauptverhandlung wird das Landgericht Ingolstadt entscheiden.