85-jähriger Autofahrer erfasst eine Fußgängerin - und fährt einfach weiter

Eine Fußgängerin ist am Parkplatz des Donau-City-Center in Ingolstadt leicht verletzt worden. Ein 85-Jähriger hatte die Frau mit seinem Auto erfasst.

Am Mittwoch um kurz nach 16.30 Uhr hat sich am Donau-City-Center in Ingolstadt ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die 31-jährige Ingolstädterin auf dem Parkplatz den dortigen Überweg. Ein 85-jähriger Ingolstädter hatte die Frau mit seinem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Fahrzeug zwar am Überweg gestoppt, rollte kurz darauf aber wieder an. Die Fußgängerin zog sich bei dem Zusammenstoß eine leichte Verletzung am linken Bein zu.

Die Polizei traf den 85-jährigen Autofahrer in seiner Wohnung in Ingolstadt an

Der Unfallverursacher kümmerte sich laut Polizei jedoch nicht weiter um die Frau und fuhr einfach weiter. Anhand des Kennzeichens konnte er jedoch ermittelt werden und eine Streife traf ihn in seiner Wohnung an. Er muss sich nun strafrechtlich wegen seines Fehlverhaltens verantworten. Weiterhin wird die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen in Straßenverkehr geprüft. (AZ)