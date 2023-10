Angetrunken Autounfall verursacht

Eine Autofahrerin bemärkte in der Nähe von Etting zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Die Polizei bemerkte schnell, was das Problem war.

Alkohol am Steuer war die Ursache für einen Auffahrunfall am Montagabend um 22.15 Uhr in der Nähe von Etting. Eine 57-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt war auf der Kreisstraße IN 21 in Richtung Lenting unterwegs. Auf Höhe Adlmannsberg staute sich der Verkehr von der Einmündung der Kreisstraße EI 18 zurück. Die Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf.

Der 48-jährige Fahrer aus Berching und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4000 Euro beziffert, berichtet die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Autofahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Test brachte den Grund für deren verminderte Reaktionsfähigkeit ans Licht. Das Gerät zeigte einen Wert von über 1,3 Promille.

Die Polizei nahm die alkoholisierte Fahrerin zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Ihr Führerschein und die Autoschlüssel wurden noch an der Unfallstelle sichergestellt. (AZ)