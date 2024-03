Chaos-Fahrt: 48-Jähriger schlingert durch Ingolstadt und auf die Autobahn

Mit einem beschädigten VW Bus schlingert ein Mann durch Ingolstadt. Doch der Alkoholtest ist negativ. Der Fahrer selbst nennt den Grund für seine Chaos-Fahrt.

Ein Mann aus dem Landkreis Eichstätt ist mit einer Chaos-Fahrt in Ingolstadt aufgefallen. Seinen VW Bus beschädigte er bei seiner Tour am Montagabend mehrfach, doch anstatt anzuhalten, fuhr er in Schlangenlinien weiter durch das Stadtgebiet Ingolstadt und dann im Schneckentempo auf die A9. Grund dafür war laut VP Ingolstadt, dass sich der 48-Jährige eigenen Angaben zufolge starke Medikamente eingeworfen hatte. Dennoch hatte er sich hinter das Steuer gesetzt und damit sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Laut Polizeibericht fiel der Mann gegen 19 Uhr auf, weil er mit seinem augenscheinlich stark beschädigten Bus in Schlangenlinien in der Gutenbergstraße in Ingolstadt fuhr. Eine Streife der VPI Ingolstadt versuchte den Mann zu stoppen. Der 48-Jährige ignorierte die Signale der Beamten und fuhr an der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord auf die A 9 in Richtung München.

Autofahrer auf der A9 unter Schlaftabletten on Tour: Polizei nimmt ihm die Schlüssel ab

Hier fuhr er auffällig langsam zwischen dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen weiter und konnte schließlich an der Anschlussstelle Ingolstadt Süd angehalten werden. Der Alkoholtest ermittelte bei dem 48-Jährigen jedoch nicht die Ursache für sein Fahrverhalten, denn der zeigte nur knapp 0,1 Promille. Als Grund für seine Verfassung gab der Fahrer an, er hätte Schlaf- und Beruhigungsmittel eingenommen.

So durfte er nicht weiterfahren und die Schlüssel wurden sichergestellt. Der Fahrer musste zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle mitkommen. Auf den 48-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu, da er offensichtlich aufgrund seines eingenommenen Medikamentes nicht mehr fahrtüchtig war. Zum Schaden an seinem VW-Bus, der an der rechten Front stark beschädigt war und an dem Teile der Stoßstange und auch vom Scheinwerferglas fehlen, konnte er keine Angaben machen. Auch wo er denn einen Unfall hatte, wusste der Mann nicht.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt, Tel. 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)