Das sind die beliebtesten Vornamen des Jahres 2022 in Ingolstadt

Die Ingolstädter haben einen neuen weiblichen Lieblingsnamen. Außerdem wurden 2022 wieder mehr Ehen geschlossen. Was die Statistik des Standesamts noch verrät.

Drei Jahre in Folge war Anna die unangefochtene Spitzenreiterin, was weibliche Vornamen für Neugeborene in Ingolstadt betraf. 2022 musste sie den Platz an der Spitze räumen und belegt nun nur mehr Rang neun. Maximilian konnte seinen Spitzenplatz verteidigen. Auch sonst birgt die Standesamtsstatistik für das abgelaufene Jahr wieder Interessantes.

Annas Platz an der Spitze der beliebtesten weiblichen Vornamen sicherte sich 2022 Emma, berichtet Reinhard Rauscher vom Ingolstädter Standesamt. Sie hatte 2021 bereits Platz zwei inne. 31 Mal vergaben Eltern in Ingolstadt 2022 den Namen Emma an ihre Tochter. 29 Babys erhielten den Namen Marie, 27 den Namen Lea und jeweils 23 die Namen Leonie oder Mia.

Bei den männlichen Vornamen verteidigte Maximilian seine Spitzenposition, 30 Babys wurden im vergangenen Jahr in Ingolstadt so genannt. Den Namen Paul erhielten ebenfalls 30 Neugeborene. 29 Mal wurde der Name Elias, 27 Mal der Name Leon und 26 Mal der Name Jonas vergeben.

Ingolstadt: Wieder über 3000 Geburten

Es gab aber auch wieder einige außergewöhnliche Namen für Neugeborene in Ingolstadt, erzählt Rauscher. Zum Beispiel Soleil, Cosima, Lieselotte, Malvina, Maxima oder Fritzi für Mädchen sowie Lenian, Luno, Thies, Marlo, Magnus und Moses für Buben.

Mit 3022 Geburten wurden 2022 zwar 74 Geburten weniger als im Vorjahr beurkundet, sagt Rauscher, aber dennoch sei dies immer noch der zweithöchste Wert, der im Ingolstädter Standesamt je registriert wurde. Damit konnten zum zweiten Mal in Folge mehr als 3000 Geburten beurkundet werden. 2021 waren es 3096 - der höchste Wert in der Geschichte Ingolstadts.

Lesen Sie dazu auch

Eine erfreuliche Entwicklung gab es bei den Eheschließungen, berichtet Rauscher. 569 Ehen wurden vergangenes Jahr in Ingolstadt geschlossen. Das sind 40 mehr als im Jahr davor. Rauscher führt die niedrigeren Werte in 2020 (547) und 2021 (529) auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zurück. Unter diesen Umständen hätten sich viele Brautpaare dazu entschlossen, zu warten. Die im Laufe des Jahres 2022 abgebauten Restriktionen sind Rauschers Ansicht nach ein wichtiger Grund für das Plus an Hochzeiten in 2022.

Rekordwert bei Kirchenaustritten in Ingolstadt

Sterbefälle wurden 2022 in Ingolstadt 2024 beurkundet, sagt Rauscher. Dabei handle es sich um den zweithöchsten Wert, den es in Ingolstadt je gab. Nach dem bisherigen Höchstwert von 2078 im Jahr 2020 wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge die 2000er-Marke überschritten.

Eine krasse Entwicklung gab es in Ingolstadt im vergangenen Jahr bei den Kirchenaustritten. 2022 traten 2568 Menschen aus - mit großem Abstand der höchste Wert in der Geschichte der Stadt. 2021 waren es 1423, 2020 998. Die niedrigen Zahlen müssten allerdings im Lichte der coronabedingten Einschränkungen gesehen werden, betont Rauscher. Sie seien nicht aussagekräftig. Vor der Pandemie waren in 2018 1361 Menschen aus der Kirche ausgetreten, 2019 waren es 1467 - dies Werte galten damals als hoch.