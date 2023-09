Die Direktkandidaten im Stimmkreis Ingolstadt für den Bezirkstag

Im Stimmkreis Ingolstadt muss sich der Wähler zwischen neun Kandidaten verschiedener Parteien entscheiden. Wer sie sind und wofür sie sich einsetzen wollen.

Dieses Jahr findet in Bayern wieder die Bezirkstagswahl statt – und zwar am Sonntag, 8. Oktober, also zusammen mit der Wahl des Landtags. Die Direktkandidaten für den Bezirkstag im Stimmkreis Ingolstadt sind:

Christina Hofmann kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für die CSU für den Bezirkstag. Foto: Christina Hofmann

Christina Hofmann ( CSU ): Hofmann ist 43 Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Hofmann ist Mittelschullehrerin und stellvertretende Schulleiterin mit Schwerpunkt Inklusion . Außerdem ist sie Suchtbeauftragte im Schulamtsbezirk Ingolstadt . Als ehrenamtliche Stadträtin vertrat sie von 2008 bis 2020 vor allem die Bereiche Kinder, Jugend und Familie. Seit 2009 ist sie auch Gründungsmitglied und Vorsitzende des Fördervereins Ingolstädter Rollstuhlfahrer e. V. Bestmögliche Gesundheitsversorgung sowie gut ausgestattete Pflege sind Themen, für die sie sich besonders einsetzen möchte. Hofmann ist es ein Anliegen, junge Menschen für die Zukunft stark zu machen, um ihnen möglichst viele Chancen und Möglichkeiten zu bieten.

Nadine Praun kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für die SPD bei der Bezirkstagswahl. Foto: Nadine Praun

Nadine Praun ( SPD ): Praun ist 28 Jahre alt, verheiratet und arbeitet als Lehrerin für die Fächer Deutsch, Geschichte und Politik und Gesellschaft an einem Gymnasium. Seit 2020 ist Praun Mitglied der SPD . Sie ist die Co-Vorsitzende der Ingolstädter Jusos und auch im Vorstand der SPD Ingolstadt . Politisch engagiert sie sich vor allem in den Themenfeldern Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Feminismus . Im Bezirkstag möchte sie sich vor allem für den Ausbau der psychiatrischen Versorgung für Kinder und Jugendliche sowie für eine bessere Inklusion in den Bereichen Freizeitleben, Bildung und Arbeit einsetzen.

Joachim Siebler kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für Die Grünen für den Bezirkstag. Foto: Joachim Siebler

Joachim Siebler ( Die Grünen ): Siebler ist 53 Jahre alt, verheiratet, und arbeitet als Lehrer an der Technikerschule Ingolstadt im Fachbereich Maschinenbau . Seit 2010 ist er Mitglied im Bezirksausschuss Etting für Bündnis '90/ Die Grünen , seit 2011 Mitglied im Kreisverband Ingolstadt . Im September 2013 wurde er in den Bezirkstag Oberbayern gewählt und ist dort stellvertretender Fraktionssprecher der Bezirkstagsfraktion der Grünen. Siebler möchte seine Erfahrungen einbringen, um die Arbeit der Grünen fortzusetzen. Er setzt sich für eine Minderung des CO 2 -Ausstoßes auf Bezirksebene ein und fordert PV-Anlagen auf bezirklichen Gebäuden und Parkplätzen, Agri-PV-Anlagen, Floating-Anlagen auf Fischteichen, energetische Sanierung, nachhaltiges Bauen und klimaneutrale Mobilität.

Wolfgang Baumann kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für die Freien Wähler für den Bezirkstag. Foto: Wolfgang Baumann

Wolfgang Baumann ( Freie Wähler ): Baumann ist 53 Jahre alt und hat zwei Kinder. Er ist technischer Bahnbeamter, Fachreferent Verladeberatung und Ladungssicherung und zudem als Fachlehrer und Trainer tätig. Seit 2019 ist Baumann bei den Freien Wählern Ingolstadt . Er ist stellvertretender Vorsitzender der Freien Hepberger Bürger (FHB) und stellvertretender Vorsitzender der Kreisvereinigung der FW Ingolstadt . Baumann möchte die Rahmenbedingung für das Ehrenamt gestalten, sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Außerdem liegen ihm das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, die Kultur- und Heimatpflege, das Schulwesen und der Schutz von Natur und Gewässern am Herzen.

Karl Ettinger kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für die FDP für den Bezirkstag. Foto: Karl Ettinger

Karl Ettinger ( FDP ): Ettinger ist 54 Jahre alt und Vater von fünf Kindern. Als Vorsitzender des Tierschutzvereins setzt er sich für das Wohl von Tieren ein. Außerdem kandidiert er, weil ihm ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung wichtig ist. Einen wichtigen Faktor für Inklusion sieht Ettinger in selbstbestimmter Mobilität. Seiner Ansicht nach sollte es Menschen mit Behinderung leicht gemacht werden, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, zum Beispiel durch deutliche Sprache und ausreichende Beschallung an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Fred Over kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für die ÖDP für den Bezirkstag. Foto: Fred Over

Fred Over ( ÖDP ): Over ist 67 Jahre alt und pensionierter Polizeibeamter. Er sitzt seit 2020 im Ingolstädter Stadtrat, wo er sich unter anderem mit innerer Sicherheit, Kriminalprävention sowie dem Bau von Kitas und Schulen beschäftigt. Ehrenamtlich ist er zudem im Vorstand von Wirbelwind Ingolstadt e. V. aktiv, einer Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt. Im Bezirkstag will Over die Themen Inklusion , Integration, Chancengleichheit, eine bedarfsgerechte menschenwürdige Pflege, ein funktionierendes Gemeinwohl und umfassenden Naturschutz in den Mittelpunkt stellen. Außerdem möchte er etwas gegen die langen Wartezeiten auf Therapieplätze bei seelischen Erkrankungen tun und sich für Prävention im Suchtbereich einsetzen.

Richard Paukner kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für die AfD für den Bezirkstag. Foto: Richard Paukner

Richard Paukner ( AfD ): Paukner ist 1961 geboren und verheiratet. Er hat zwei Stiefkinder. Von 1981 bis 1993 war er Zeitsoldat in der Teilstreitkraft Luftwaffe . Seit 1993 ist er im Logistikbereich als Disponent tätig. 2018 ist Paukner der AfD beigetreten. Aktuell ist er Kreisvorsitzender der AfD von Freising und sitzt im Freisinger Stadtrat. Im Bezirkstag möchte er sich für Umweltschutz einsetzen und für einen gerechten Umgang mit Landwirten, wie er sagt. Außerdem möchte er die Schwierigkeiten, mit denen ausländische Mitbürger zu kämpfen haben, wenn sie in Deutschland arbeiten wollen, verringern.

Arina Wolf kandidiert im Stimmkreis Ingolstadt für Die Linke bei der Bezirkstagswahl. Foto: Arina Wolf

Arina Wolf ( Die Linke ): Wolf ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie arbeitet als Gewerkschafterin bei Verdi . Ihre Hauptthemen sind tarifliche Bezahlung, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege und in Kitas sowie menschenwürdige Pflegebedingungen allgemein. Außerdem setzt sie sich gegen die Privatisierung der Gesundheitsvorsorge ein.

Patrick Ott kandidiert für Die Partei für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt. Foto: Patrick Ott