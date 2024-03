Dieb klaut 68-Jähriger die Handtasche mit EC-Karte

Ein Unbekannter hat einer 68-Jährigen aus Ingolstadt die Handtasche gestohlen. Darin war auch ihre Geldkarte. Wenig später hob der Dieb bereits eine ordentliche Summe ab.

Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Münchener Straße in Ingolstadt wurde gestern Mittag einer 68-jährigen Ingolstädterin - vermutlich während des Umladens ihrer Einkäufe ins Auto - die Handtasche entwendet. In der Handtasche befand sich unter anderem auch die Geldbörse der 68-Jährigen samt EC-Karte. Mit der EC-Karte wurde nur wenige Stunden nach dem Diebstahl ein Betrag im unteren vierstelligen Bereich an einem Geldautomaten abgehoben, berichtet die Polizei. Der Wert der Handtasche samt Inhalt beläuft sich auf über 200 Euro. (AZ)

