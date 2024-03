Ingolstadt

vor 32 Min.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Von einer toxischen Ehe zur Angeklagten

Plus Nun sagt der Ex-Mann der Angeklagten im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt aus. Die Geschichte, die er erzählt, klingt unglaublich.

Von Dorothee Pfaffel

Die Liebesgeschichte zwischen Schahraban K. und Rawan N. steht im Mittelpunkt des 17. Verhandlungstags im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess in Ingolstadt. Es geht um verfeindete Familien, religiöse Zwänge und häusliche Gewalt. Um irakische Dörfer, die aufeinander losgehen, weil sie Rache für eine vermeintliche Tote nehmen wollen. Rawan N., der mit Krawatte und im Nadelstreifenanzug in den Zeugenstand tritt, erzählt all das mit ruhiger Stimme. Mit ihm war die Angeklagte nach jesidischem Recht verheiratet, bevor der Mord geschah. Sie sei seine große Liebe gewesen, sagt er vor Gericht. Bis die Beziehung toxisch wurde.

Rawan N., der nach dem Vorfall seinen Nachnamen geändert hat, geriet kurz nach der Tat sogar selbst in Verdacht, ein Mörder zu sein. Begonnen habe die gemeinsame Zeit von Rawan N. und Schahraban K. allerdings "wunderschön", wie er erzählt. Es war im Jahr 2015. Erst waren sie nur Freunde, im Sommer kamen sie dann zusammen, am 29. Oktober 2015 hätten sie sich zum ersten Mal geküsst, erinnert sich der Zeuge noch genau. Die Beziehung hielten sie geheim. 2016 habe sie dann aber ein Verwandter von Schahraban K. gemeinsam in der U-Bahn in München erwischt, sagt der Zeuge. Da Schahraban K. plötzlich verschwunden war, wandte sich der Mann an Rawan N., warf ihm vor, mit Schahraban K.'s Ehre gespielt zu haben. Der Mann nahm Rawan N. auch sein Handy ab. Darauf waren Fotos, die ihn gemeinsam mit Schahraban K zeigten. "Dann ging es bergab", meint der heute 25-Jährige. Sowohl er als auch "Sheri", wie er sie immer noch nennt, seien mit den Bildern erpresst worden. Damit begann eine "On-/Off-Phase" in der Beziehung. Während seiner Aussage sieht Rawan N. seine Ex-Frau immer wieder an. Sie scheint seinem Blick aber eher auszuweichen.

