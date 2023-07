Ingolstadt

Ein zehnjähriger Taktraum: Das Festival im Reduit Tilly kehrt in alter Pracht zurück

Plus Das Taktraum-Festival in Ingolstadt feiert Geburtstag. Seit einer Dekade bringt es das Reduit Tilly zum Beben – und das, obwohl es bereits totgesagt war.

Das Reduit Tilly ist wieder erwacht. Am Freitagabend scheint der Beat in der Festung seinen wummernden Rhythmus über die Donau bis in das Herz der Ingolstädter Innenstadt zu schicken. Kein Wunder. Denn das Taktraum-Festival ist zurückgekehrt. In diesem Jahr feiert es seinen zehnten Geburtstag – und beweist, dass die totgesagte Veranstaltung ihre "Wiedergeburt" mehr als verdient hat.

31 Bilder Das Reduit Tilly erwacht: Die Bilder vom zehnten Taktraum-Festival Foto: Anna Hecker

Zum Auftakt am Freitag scheinen die Festivalbesucherinnen und -besucher ausgehungert zu sein nach ihrem Taktraum. Denn die erst zwei Stunden junge Veranstaltung wirkt wie ein Magnet für junge Frauen mit geflochtenen Haaren und Strasssteinen auf der Stirn, für Trauben an Jugendlichen mit ausgewaschenen Band-Shirts und zerrissenen Hosen – eben für all das bunte Volk, das sich so gerne auf dem alternativ angehauchten Elektrofestival herumtreibt.

