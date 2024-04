Ingolstadt

13:24 Uhr

Unbekannte brechen in ein Ingolstädter Geschäftshaus ein

Unbekannte sind in der Ingolstädter Innenstadt in ein Geschäft eingebrochen. Jetzt ermittelt die Kripo.

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Geschäft in Ingolstadt eingebrochen. Die Kripo Ingolstadt sucht jetzt nach Hinweisen. Der oder die bislang unbekannten Einbrecher sind zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, augenscheinlich über die nur angelehnte Haustür ins Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Spitalstraße/Donaustraße gelangt. Beim Einbruch in Ingolstadt ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden Anschließend brachen sie eine Zugangstür auf und gelangten so in ein neu eröffnetes Geschäft. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Der oder die Täter flüchteten schließlich mit Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrags und einem elektronischen Gerät. Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)

