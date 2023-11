Eine Stimme, die zu Herzen geht: Alma Naidu begeistert bei den Jazztagen

Die Ingolstädter Jazztage, die zum 40. Mal und letztmalig unter der bewährten Regie von Jan Rottau stattfinden konnten, sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre in der Stadt.

Einmal mehr war dieses Festival sehr vielseitig angelegt. So kamen auch diesmal Internationale, nationale und regionale Künstlerinnen und Künstler (u.a. „Söhne und Töchter Ingolstadt“, mit Charly Böck), junge Talente und etablierte Jazzgrößen (die weltweit gefragte polnische Jazz-Bassistin Kinga Glyk), gefeierte Interpreten, wie „Jan Delay mit disco no 1“ an die Donau, um eine Mischung aus Jazz, Rock, Weltmusik, Funk, Pop und Soul zu präsentieren. Erstmals war dabei auch die junge, herausragende Sängerin, Alma Naidu zu erleben.

Alma Naidu ist in München als Tochter von gefragten Musikern aufgewachsen. Ihr Vater ist Dirigent, die Mutter, Ann-Katrin Naidu Opernsängerin. 2021 wurde Alma Naidu neben dem Kurt Maas Jazz Award mit dem BMW Welt Young Artist Jazz Award ausgezeichnet, erhielt den Bayerischen Kunstförderpreis 2021 und ist erste Stipendiatin der Grizzly Jazz Foundation. Sie teilte sich bereits mit Nils Landgren, Bobby McFerrin, Dominic Miller oder Anders Jormin die Bühne und tourt regelmäßig mit der Band von Starschlagzeuger Wolfgang Haffner, auf dessen zuletzt erschienenem Album sie zu hören ist.

Alma Naidu singt bei den Ingolstädter Jazztagen

Beim gut besuchten Konzert in St. Pius machte die junge Künstlerin deutlich, wie genial sie ihre Stimme bei so unterschiedlich dargebotenen Songs einsetzen kann. Ihre selbst kreierte Musik wird zur Botschaft, fast zum Vermächtnis. Ihre Lieder kommen aus dem Leben. Freude und Leid teilt sie mit zarter, unglaublich präziser Stimme. Ihr phänomenaler Tonumfang über drei Oktaven, ihre bestechende Dynamik und ihre enorme Leidenschaft sind nahezu einmalig in der deutschen Jazzszene. Dabei sind es doch eher die leisen Töne, die das Publikum in bemerkenswerter Weise bewegen. „Für uns", so die Künstlerin, "ist es was ganz besonderes, in dieser wundervollen Kirche mit bester Akustik auftreten zu dürfen". Bei der derzeitigen Tour sei dies ein ganz besonderer Höhepunkt.

Bestens begleitet wird Alma Naidu etwa bei ihren episch angehauchten Songs, „ Hold on me“, „Heart pace“ oder „Illusion“, in diesem wundervoll ausgeleuchteten Kirchenraum, von ebenso genialen Musikern, wie Lukas Häfner (git), der Preisträgerin des deutschen Jazzförderpreises, Lisa Wulff (bass), Valentin Renner (dr), Florian Stierstorfer (sound).

Jan Rottau als künstlerischer Leiter konnte bei diesen Jazztagen vor allem auch viele junge Musiker an die Donau holen. Über viele Jahrzehnte war er der Ingolstädter Motor in Sachen Jazz. Er beendet zwar sein Wirken, bleibt aber hoffentlich weiterhin ein versierter Ratgeber für die folgenden Jazztage, die in Ingolstadt kaum mehr wegzudenken sind.

