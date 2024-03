Pfarrer Reinhard Förster verlässt Ingolstadt in Richtung Kenia

Reinhard Förster war seit 2011 Pfarrer in Etting und Oberhaunstadt. Jetzt wechselt er für einige Monate in ein Bistum nach Kenia.

Pfarrer Reinhard Förster (58), Leiter des Pfarrverbandes Etting-Haunstadt und Pfarrer von St. Michael (Ingolstadt-Etting) und St. Peter-St. Willibald (Ingolstadt-Oberhaunstadt), wird auf eigenen Wunsch vom 10. Juni 2024 bis 30. April 2025 von seinem Dienst im Bistum Eichstätt freigestellt. Das teilt die Diözese Eichstätt mit. Er wird innerhalb dieser Zeitspanne vorwiegend im Bistum Meru (Kenia), knapp 300 Kilometer nördlich von Nairobi, mitarbeiten. Die Pfarreien im Pfarrverband Etting-Haunstadt werden zur Besetzung ausgeschrieben. Bischof Gregor Maria Hanke nahm ein entsprechendes Gesuch des Geistlichen an und entpflichtete ihn außerdem von seinem Amt als Kammerer und stellvertretender Dekan des Bischöflichen Dekanats Ingolstadt.

Alfred Rottler wird die beiden Ingolstädter Pfarreien leiten

In der Zeit vom 10. Juni bis 31. August wird Dompropst Alfred Rottler die Pfarreien übergangsweise als Pfarradministrator leiten. Bereits ab 1. Juni und ebenfalls befristet bis zum 31. August wird Kaplan Innocent Nduwimana aus Burundi als mitarbeitender Priester die Seelsorge im Pfarrverband unterstützen.

Pfarrer Reinhard Förster wurde 1993 in Eichstätt zum Priester geweiht. Nach Einsätzen als Kaplan in Deining und Greding wurde er 1997 Pfarrer in Pappenheim. 2004 wechselte er nach Böhmfeld. An seinem jetzigen Dienstort in Ingolstadt wirkt er seit 2011. Ferner ist er seit Ende 2019 geistlicher Beirat der Pfarrhaushälterinnen und koordiniert die Notfallseelsorge Ingolstadt.

Dompropst Alfred Rottler wurde im Jahr 1983 zum Priester des Bistums Eichstätt geweiht. Nach verschiedenen Einsätzen in der Pfarrseelsorge ging er 2009 als Leiter der damaligen Hauptabteilung Seelsorge/Weiterbildung nach Eichstätt. Seit 2019 ist er als Caritas-Präses geistlicher Vorstand des Caritasverbandes. Ebenfalls seit 2019 steht er als Dompropst zusammen mit dem Domdekan an der Spitze des Eichstätter Domkapitels.

Kaplan Innocent Nduwimana stammt aus der Eichstätter Partnerdiözese Gitega in Burundi. Er ist seit 2015 zu weiterführenden Studien an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Eichstätter Priesterseminar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch