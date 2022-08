Exhibitionist auf einem Spielplatz: Unbekannter onaniert vor Kleinkind

Eine vierköpfige Familie war in Ingolstadt auf einem Spielplatz. Dann winkte ein Unbekannter ein eineinhalbjähriges Kind zu sich hin und begann, an seinem Glied zu manipulieren.

Am Sonntagabend befand sich eine Familie mit ihren zwei Kindern im Alter von vier Jahren und 18 Monaten gegen 19.30 Uhr auf dem Spielplatz Esplanade in Ingolstadt. Zu der Zeit saß auch ein Mann auf einer dortigen Parkbank. Im Verlauf des Spielplatzbesuchs winkte der Unbekannte das 18 Monate alte Kleinkind zu sich her.

Exhibitionist auf Spielplatz in Ingolstadt: Fahndung der Polizei blieb erfolglos

Als das Kind zum Mann hinging, holte der laut Polizei unvermittelt sein erigiertes Glied aus seiner Hose und manipulierte vor dem Kind an diesem herum. Als die Eltern darauf aufmerksam wurden, verließen sie umgehend mit ihren Kindern den Spielplatz. Der bislang unbekannte Mann entfernte sich bereits vor Eintreffen der zuvor verständigten Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

rund 1,75 Meter groß

etwa 35 Jahre alt

dick

südamerikanische Erscheinung

kurze, glatte Haare, Farbe unbekannt

Kinn- und Oberlippenbart

dunkles T-Shirt, dunkle kurze Hose, dunkler Rucksack

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)