Felix Neureuther klettert mit Geschwistern schwer kranker Kinder in Ingolstadt

Im Rahmen des Audi Social Day engagieren sich Audi-Beschäftigte weltweit. Sie sind dann für verschiedene soziale Organisationen im Einsatz. Ein Beispiel dafür ist im Bild zu sehen, das Projekt "Klettern mit Geschwistern von schwer kranken Kindern" für den Verein Elisa, der seinen Sitz in Neuburg hat. Die Veranstaltung fand in der DAV-Kletterhalle in Ingolstadt statt. Mit am Start war Audis Markenbotschafter, der ehemalige Profi-Skirennläufer Felix Neureuther. (AZ)