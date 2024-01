Feuerwehreinsatz im Klinikum: Toaster und Wasserkocher brennen

In einem Zimmer für das Personal am Klinikum Ingolstadt fangen ein Toaster und ein Wasserkocher Feuer. Ein Arzt reagiert schnell.

In einem Personal-Aufenthaltsraum der Endoskopie im Klinikum Ingolstadt kam es am Freitag gegen 11.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand von zwei Elektrokleingeräten – einem Toaster und einem Wasserkocher. Glücklicherweise konnte ein anwesender Arzt den Entstehungsbrand schnell mit einem Schaumlöscher bekämpfen, berichtet die Feuerwehr Ingolstadt. Jedoch zog der entstandene Rauch bis in den Flur, was die automatische Brandmeldeanlage auslöste.

Brand im Klinikum Ingolstadt: Keine Verletzten

Ein Atemschutztrupp übernahm die Nachlöscharbeiten und führte Belüftungsmaßnahmen durch. Nach kurzer Zeit war der Feuereinsatz beendet. Verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. Die schnelle Reaktion des anwesenden Arztes und das ordnungsgemäße Auslösen der Brandmeldeanlage trugen maßgeblich dazu bei, dass der Vorfall ohne größere Schäden oder Verletzungen endete. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedrichshofen und Gerolfing mit insgesamt 40 Kräften. (AZ)

