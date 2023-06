Frauen mit Messer bedroht: Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualtäter fest

Die Polizei in Ingolstadt hat einen 24-Jährigen festgenommen. Dem Mann wird Vergewaltigung vorgeworfen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Nur wenige Tage, nachdem ein 24-Jähriger im Piuspark eine 15-Jährige mit einem Messer bedroht und sich an ihr vergangen haben soll, wurden zwei andere junge Frauen von ihm sexuell belästigt. Jetzt sitzt der mutmaßliche Sexualtäter in Untersuchungshaft. Ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen.

Zwei junge Frauen waren in Ingolstadt sexuell belästigt worden

Am späten Donnerstag wurden laut Polizei zwei junge Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren zwischen der Staustufe und der Glacisbrücke in Ingolstadt von einem zunächst unbekannten Mann sexuell belästigt. Nach Angaben der beiden bedrohte der Mann sie mit einem Messer und forderte sie auf, sich auszuziehen. Dabei berührte der Täter eine der Frauen an der bekleideten Brust. Den beiden gelang die Flucht und sie erstatteten sofort Anzeige bei der Polizei.

Der 24-Jährige wurde an seiner Arbeitsstelle festgenommen

Auch wenn die sofort eingeleitete Fahndung zunächst keinen Erfolg brachte, lieferten die beiden Frauen aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung wichtige Hinweise, die am Freitag zur Festnahme des 24-Jährigen führten. Die Polizei hatte schon seit ein paar Tagen nach einem flüchtigen Sexualtäter gesucht. Denn in der Nacht auf den 4. Juni hatte ein Mann im Piuspark einen massiven sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige verübt. Auch damals hatte der Täter das Mädchen mit einem Messer bedroht.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag an seiner Arbeitsstelle festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)