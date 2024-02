Fridays for Future demonstrieren für besseren Nahverkehr

Am Freitag gehen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future in Ingolstadt auf die Straße. Sie wollen einen besseren Nahverkehr.

Für Freitag, 1. März, ruft die Ingolstädter Ortsgruppe von Fridays for Future ab 14 Uhr zu einer Kundgebung am Theaterplatz auf. Die Aktion ist Teil der Kampagne #wirfahrenzusammen, einer Kooperation von Fridays for Future und der Gewerkschaft ver.di. Bundesweit gehen Menschen am Freitag unter dem Motto #wirfahrenzusammen für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV auf die Straße.

Fridays for Future sehen Nachholbedarf beim Nahverkehr in Ingolstadt

"Gerade in der Autostadt Ingolstadt haben wir bei der Verkehrswende viel Nachholbedarf. In diesem Bereich sind die Emissionen in den letzten 30 Jahren sogar noch gestiegen", verdeutlicht Jona Scheuerer, eine Sprecherin der Ortsgruppe Ingolstadt, das Anliegen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Aktivisten und Aktivistinnen bemängeln, dass weniger neue Busse angeschafft werden, als nach Berechnungen der Stadt für die Klimaneutralität bis 2035 erforderlich wären, kostenfreier ÖPNV wie in Pfaffenhofen nicht vorgesehen ist und eine bessere Taktung unter Finanzierungsvorbehalt gestellt wurde. (AZ)