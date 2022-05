Ingolstadt

Gewinnt Melissa Mantzoukis "Deutschland sucht den Superstar"?

Plus Melissa Mantzoukis aus Ingolstadt steht im Finale der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar 2022“. Was sie singt und was sie erwartet, sollte sie gewinnen.

Von Dorothee Pfaffel

Eigentlich ist Melissa Mantzoukis Bankkauffrau. Mit Musik und Glamour hat das wenig zu tun. Ihr Hobby dafür umso mehr. Denn ihre wahre Leidenschaft ist das Singen. Dass sie sehr talentiert ist, hat sie bereits mehrfach bewiesen. Stand sie vor ein paar Jahren noch auf kleinen Bühnen bei Schulabschlussbällen oder Stadtfesten in ihrer Heimat, hat sie es jetzt geschafft: Am Samstag singt sie vor einem Millionen-Publikum im Finale von „Deutschland sucht den Superstar 2022“ (DSDS). Dann wird sie gegen drei andere Kandidatinnen und Kandidaten um 100.000 Euro und einen Vertrag mit Universal Music kämpfen – was ihr Leben für immer verändern könnte.

