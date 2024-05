Rennradfahrer stößt mit Auto zusammen und verletzt sich

Eine Autofahrerein aus Karlskron wollte einen 21-jährigen Rennradfahrer aus Ingolstadt überholen. Die beiden kollidierten.

Ein 21-jähriger Ingolstädter fuhr am Dienstag gegen 12.10 Uhr mit seinem Rennrad auf der Frühlingstraße in Ingolstadt und scherte nach links aus, um an einem geparkten Auto vorbei zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 53-jährige Karlskronerin mit ihrem VW ebenfalls auf der Frühlingstraße in die selbe Richtung und wollte den Radler überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Radler stürzte zu Boden, teilt die Polizei mit. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein geringer Sachschaden ist entstanden. (AZ)

