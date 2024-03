Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

In Ingolstadt sind Unbekannte in Parzellen einer Kleingartenanlage eingestiegen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer Kleingartenanlage im Bereich der Rankestraße in Ingolstadt zu mehreren Einbrüchen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Parzellen, indem die jeweiligen Türen aufgebrochen wurden. Aus den Gartenhäusern wurden neben diversen Jagdtrophäen wie Geweihen auch Werkzeug entwendet. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 145 Euro, berichtet die Polizei. Der Beuteschaden wird bislang auf rund 240 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen. (AZ)

