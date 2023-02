Nach mehreren Unfallfluchten sucht Polizei Zeugen

In Ingolstadt haben innerhalb kurzer Zeit Unbekannte drei Autos angefahren und sind danach geflüchtet, ohne den Schaden zu melden. Wer hat etwas beobachtet?

Ein in der Krumenauerstraße in Ingolstadt geparktes Auto einer 46-jährigen Ingolstädterin wurde am Dienstag durch einen bislang unbekannten anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Toyota war gegen 12.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte den linken Außenspiegel im Vorbeifahren und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 500 Euro. Durch einen bislang unbekannten Zeugen wurde die Geschädigte anschließend auf den Unfallschaden aufmerksam gemacht.

Polizei meldet noch zwei weitere Unfallfluchten in Ingolstadt

Im Zeitraum von Montag auf Dienstag wurde das geparkte Auto eines 18-Jährigen aus Heidenheim beschädigt. Dieser parkte seinen BMW am Montagabend gegen 20.35 Uhr in der Frankenstraße. Als er am Dienstag gegen 11.05 Uhr zu dem geparkten Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser hinten links beschädigt war. Vermutlich stieß ein anderes Auto während eines Parkvorgangs dagegen, heißt es im Polizeibericht. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher unerkannt.

Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 10.30 Uhr wurde an einem in der Riezlerstraße geparkten Transporter eines 31-jährigen Ingolstädters durch bislang unbekannte Täter der linke Außenspiegel abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Zeugenhinweise in allen Fällen nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)