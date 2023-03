Mitreisende im Zug nach Neuburg beleidigt: Polizei sucht Opfer und Zeugen

Ein Unbekannter soll Mitreisende im Zug von Ingolstadt nach Neuburg mit rassistischen Ausdrücken beleidigt haben. Die Polizei sucht Opfer und Zeugen.

Am vergangenen Montag ist es auf der Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Neuburg zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Mann mehrere Mitreisende mit rassistischen Ausdrücken beleidigt haben soll. Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben in einem Zug der Agilis, der Ingolstadt um 15.11 Uhr verlassen hat und um 15.28 Uhr in Neuburg eingetroffen ist.

Der Tatverdächtige verlies in Neuburg den Zug, die vermeintlichen Geschädigten ebenfalls. Die Polizei Neuburg sucht die Reisenden, die vom Tatverdächtigen beleidigt wurden. Auch Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)