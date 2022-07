Ingolstadt/Neuburg

15.07.2022

Gaskrise: So rüsten sich Unternehmen in Neuburg und Ingolstadt

Das Gros der Betriebe in Neuburg-Grünau ist abhängig von Erdgas. Die neue Linie von Dämmwollhersteller Rockwool (in blauer Farbe) wird komplett damit betrieben. Rockwool und Verallia brauchen allein 700 der jährlich 800 Millionen Kilowattstunden Erdgas, die durch die Leitungen der Stadtwerke fließen.

Plus Kommende Woche dreht Russland womöglich den Gashahn zu. Das könnte auch in Neuburg und Ingolstadtbei Unternehmen zu Schwierigkeiten führen. Eine Momentaufnahme, wie vorgesorgt wird.

Draußen klettert das Thermometer über die 30-Grad-Marke, doch drinnen in den Büros von Kommunen und Unternehmen macht man sich bereits Gedanken über den Winter. Was passiert, so die bange Frage, wenn tatsächlich kein Gas mehr aus Russland kommen sollte? In Ingolstadt hat ein „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ bereits seine Arbeit aufgenommen. In Neuburg findet, wie berichtet, am 18. Juli ein Energiegipfel statt. Dabei ist unter anderem auch Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich. Er hat sich bereits konkrete Gedanken über mögliche Szenarien gemacht. Aber auch größere Betriebe in Neuburg und Ingolstadt bereiten sich, so gut es geht, auf gasarme Zeiten vor.

