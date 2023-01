Neue Verzögerungen: Eröffnung der Donautherme verschiebt sich erneut

Die geplante Eröffnung der neuen Donautherme in Ingolstadt verzögert sich erneut. Welchen neuen Termin die Verantwortlichen nun im Blick haben.

Sauna- und Thermenfreunde, die auf den Start der neuen Donautherme in Ingolstadt warten, müssen sich weiter gedulden. Die geplante Eröffnung des Wonnemar-Nachfolgers verschiebt sich zum wiederholten Mal. Wie Thomas Hehl, Geschäftsführer der Freizeitanlagen GmbH, im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt, peilen die Verantwortlichen nun die letzte Woche im März an. "Rechtzeitig zum Beginn der Osterferien", gibt Hehl als neues Ziel aus.

Grund für die neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins seien unter anderem Lieferverzögerungen. Außerdem hätten beteiligte Baufirmen im Dezember mit zahlreichen Krankheitsfällen zu kämpfen gehabt. Den daraus resultierenden Rückstand auf der Baustelle habe man nicht mehr aufholen können, so Hehl. Der zuletzt kommunizierte Starttermin Ende Januar oder Anfang Februar ist deshalb nicht mehr zu halten.

31 Bilder Blick hinter die Kulissen: Das wird die neue Donautherme in Ingolstadt Foto: Andreas Zidar

Aktuell seien es hauptsächlich Restarbeiten, die noch ausstehen, etwa Schreinertätigkeiten oder Arbeiten an den Umkleidedecken. Die neue Therme an sich sei größtenteils fertiggestellt, berichtet Hehl. Im Außenbecken und in der Therme sei das Wasser bereits eingelassen worden, die restlichen Becken werde man wohl Anfang Februar füllen. Der angepeilte Kostenrahmen von 38 Millionen Euro soll trotz der neuerlichen Verzögerung eingehalten werden, heißt es. Zuletzt konnten die Verantwortlichen aufgrund von Lieferschwierigkeiten mehrfach einen geplanten Eröffnungstermin nicht einhalten. Die Hängepartie um einen Nachfolger für das ehemalige Wonnemar, das 2019 geschlossen wurde, geht damit weiter.

