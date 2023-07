O'zapft is' am Ingolstädter Bürgerfest!

Das Bürgerfest 2023 in Ingolstadt wurde von Oberbürgermeister Christian Scharpf mit dem Bieranstich offiziell eröffnet. Wer sonst noch dabei war.

Und plötzlich floss das Bier! Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf eröffnete am Freitag um 17 Uhr mit wenigen Schlägen offiziell das Bürgerfest 2023. Persönlich schenkte er die Maßen an seine Ehrengäste aus, unter anderem an die Weißbierkönigin Carina Möderl und an Herrnbräu-Geschäftsführer Gerhard Bonschab. Dazu spielten die Musikanten auf der Bühne.

Bürgerfest Ingolstadt 2023: Bieranstich und offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Christian Scharpf am Freitag um 17 Uhr auf dem Rathausplatz. Foto: Dorothee Pfaffel

Bei heißen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein hatten sich neben Vertretern der Stadtverwaltung, der Partnerstädte und der Medien am Nachmittag noch nicht so viele Gäste eingefunden, doch erwartet werden zum Bürgerfest bis Sonntag ungefähr 150.000 Besucherinnen und Besucher. Geboten ist in der Ingolstädter Innenstadt drei Tage lang ein vielseitiges Angebot an Kulinarik, Musik und Sport.