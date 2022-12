Ingolstadt

Polizei in Ingolstadt sucht nach zwei Handydieben

Zwei Handys wurden in der Nacht auf Donnerstag in Ingolstadt gestohlen.

Die Polizei in Ingolstadt sucht nach Handydieben. Sowohl in einer Spielothek als auch in einem Lokal sind Mobiltelefone verschwunden.

Zwei Handydiebstähle in der Nacht auf Donnerstag sind der Polizei in Ingolstadt gemeldet worden. Beim Besuch einer Spielothek in der Laboratoriumstraße wurde einer 20-jährigen Ingolstädterin das Mobiltelefon mit einem Wert von rund 600 Euro gestohlen. Das Telefon hatte sie laut Polizei während eines Billardspiels auf einem in der Nähe befindlichen Tisch abgelegt, wo es durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden ist. In einem Lokal in Ingolstadt wurde ein Handy gestohlen Ähnlich erging es einem 35-jährigen Ingolstädter in einem Lokal in der Kreuzstraße. Während er auf der Toilette war, wurde sein Handy aus seiner Jacke, die er im Gastraum zurückgelassen hatte, gestohlen. Der Wert des Telefons beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)

