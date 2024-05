Radler liegen gelassen: Polizei sucht nach Autofahrer

Ein unbekannter Autofahrer hat in Ingolstadt den Sturz eines Radlers verursacht. Um den Verletzten hat er sich allerdings nicht gekümmert.

Am Montag gegen 13.30 Uhr wollte ein bislang unbekannter Autofahrer von der Furtwänglerstraße nach links in einen Supermarktparkplatz einbiegen. Zur selben Zeit war ein 40-Jähriger aus Friedrichshofen mit seinem Fahrrad laut Polizei verbotswidrig auf dem Radweg unterwegs. Beim Einbiegen hat der Autofahrer die Vorfahrt des Radlers übersehen, woraufhin der 40-Jährige bremste und auf die Straße stürzte.

Der Autofahrer kümmerte sich bei dem Unfall in Ingolstadt nicht weiter um den verletzten Radler

Obwohl der Radler schwer verletzt am Boden lag, fuhr der Autofahrer davon. Unbeteiligte Zeugen halfen dem Radler und verständigten den Rettungsdienst. Dieser versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter der 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)