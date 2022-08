Rettungskräfte suchen Mensch in der Donau

Passanten haben am Mittwoch eine Person entdeckt, die in der Donau schwamm. Eine große Rettungsaktion mit Tauchern und Hubschrauber blieb jedoch ohne Ergebnis.

Passanten meldeten am späten Mittwochnachmittag eine in der Donau schwimmende Person, die einen weißen Schwimmkörper, vermutlich eine Schwimmhilfe, bei sich trug und um Hilfe rief. So berichtet es die Berufsfeuerwehr Ingolstadt.

Feuerwehr und Wasserwacht setzten insgesamt fünf Rettungsboote mit Tauchern ein und suchten nach der Person zwischen Konrad-Adenauer- und Autobahnbrücke. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 32 unterstützte von der Luft aus und im weiteren Einsatzverlauf kam noch ein Boot vom Technischen Hilfswerk mit einem Unterwassersonar zum Einsatz.

Person in der Donau in Ingolstadt: Fall an Polizei übergeben

Als auch nach einer Dauer von zwei Stunden keine Person gefunden wurde, brachen die Einsatzkräfte die Suche ab. Von der Feuerwehr Ingolstadt waren neben der Berufsfeuerwehr mit Tauchern auch die freiwilligen Feuerwehren Mailing und Stadtmitte im Einsatz.

Wie heute ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage berichtet, sei der Sachverhalt nun Aufgabe der Polizei. Wenn dort keine Vermisstenmeldung eingeht, sei der Einsatz abgeschlossen. (AZ, dopf)