Schlägerei am Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Am Ingolstädter Hauptbahnhof ist ein Streit eskaliert. Einem Mann wurde ins Gesicht geschlagen. Wer hat etwas gesehen?

Am Freitagabend gegen 22.10 Uhr ist am Hauptbahnhof Ingolstadt ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert und es flogen die Fäuste. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Reisender machte Kräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Ingolstadt auf eine Auseinandersetzung mit drei Beteiligten am Bahnsteig 1 aufmerksam. Am Bahnhof konnte nur mehr ein 43-Jähriger festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen geriet der 43-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. In dessen Verlauf schlug der 43-Jährige dem Kontrahenten unvermittelt ins Gesicht. Die Begleiterin des Unbekannten trennte schließlich die Raufbolde, berichtet die Polizei.

Im Anschluss entfernten sich die Drei vom Tatort. Der unbekannte Geschädigte und seine Begleiterin begaben sich laut Zeugenaussagen zum Taxistand und fuhren mit einem Wagen in Richtung Innenstadt.

Der gesuchte Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

dunkle Haare

dunkle Bekleidung , womöglich handelt es sich hierbei um einen Anzug.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Geschädigten geben können, die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu kontaktieren. (AZ)