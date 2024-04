Seit 40 Jahren für das Akkordeon: Ingolstädter Orchester gibt Jubiläumskonzert

Das Akkordeonorchester Ingolstadt will zeigen, wie gut sich die Ziehharmonika als Konzertinstrument eignet. Zum 40-jährigen Bestehen präsentiert es alte und neue Lieder.

Das Akkordeonorchester Ingolstadt unter der Leitung von Inge Schindler veranstaltet sein Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen im Festsaal des Stadttheaters am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr. Es werden zwei Orchestergruppen zu hören sein, die große und die kleine Besetzung, mit Werken von Rossini, Grieg, Bizet, Rutter, Götz, Cohen und Opus.

Gegründet wurde das Orchester bereits im Jahr 1984, das erste Konzert fand nur ein Jahr später im Klinikum Ingolstadt statt. 1987 übernahm Inge Schindler die Leitung des Orchesters. Zum ersten Mal verschlug es das Akkordeonorchester ins Ingolstädter Stadttheater, als das zehnjährige Bestehen 1994 gefeiert wurde. Das Orchester hatte sich damals schon längst einen guten Ruf erarbeitet und war auch schon mit Preisen ausgezeichnet worden. Ein besonderer Anlass führte das Orchester später sogar ins Ausland: 1995 traten die Ingolstädter Musiker in Südfrankreich bei einem Benefizkonzert zugunsten der französischen Krebshilfe auf. Das Repertoire umfasst sowohl Originalkompositionen für Akkordeonorchester als auch Bearbeitungen von Werken für Sinfonieorchester oder andere Instrumente

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren macht es sich das Orchester zur Aufgabe, das Akkordeon als ernst zu nehmendes Konzertinstrument zu präsentieren. Derzeit gibt es zwei Orchester, in denen alle Altersstufen von zwölf bis 75 Jahre vertreten sind: die große Besetzung mit 21 Spielern und die kleine Besetzung des Akkordeonorchesters Ingolstadt mit 15 Spielern. Beide Ensembles und ihre Leiterin musizieren ehrenamtlich.

Anlässlich des Jubiläums kommen sowohl Highlights aus vergangenen Konzerten als auch einige neue Stücke auf die Bühne. Zur Aufführung kommen in der großen Besetzung „Live is Life“ von Opus sowie „Look at the World“ von John Rutter. Die kleine Besetzung des Orchesters spielt Gioachino Rossinis Ouvertüre „Die diebische Elster“, „Solvejgs Lied“ aus der Peer-Gynt-Suite 2 von Edvard Grieg, „Dalmatinische Tänze“ von Adolf Götz, „Hallelujah“ von Leonard Cohen sowie „L’Arlésienne Suite II“ von Georges Bizet. Begleitet werden die Orchester am Schlagwerk von Michael Hase und Matthias Gutsche.

Karten gibt es bei Inge Schindler unter der Telefonnummer 0841 6 44 00, oder per E-Mail an AkkordeonIN@gmail.com sowie beim Musikhaus Kornprobst unter der Telefonnummer 0841 3 58 90 zu kaufen. Die Karten gibt es zum Preis von 22 Euro, ermäßigt kosten sie 15 Euro. (AZ)

