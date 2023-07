Spaß und Sonne satt - so war das Ingolstädter Bürgerfest 2023

Trotz großer Hitze kamen am Wochenende Tausende Menschen zum Bürgerfest nach Ingolstadt. Was die Veranstalter wirklich ins Schwitzen brachte.

Was für den Neuburger das Schloßfest ist, ist dem Ingolstädter sein Bürgerfest. Auch für dieses Fest kommen viele Gebürtige in ihre Heimatstadt zurück, um alte Freunde zu treffen und gemeinsam zu feiern. Bühnen, Buden und Künstler bevölkerten von Freitag bis Sonntag die gesamte Innenstadt. Es roch nach Pizza, Fleischspießen und Kartoffelbrot und überall war Musik zu hören. Fruchtige Cocktails und kühles Bier löschten den Durst. Stelzenläufer, Jongleure und Zauberer verblüfften Jung und Alt. Besonders Mutige erklommen den Boulderturm. Die erwarteten 150.000 Besucherinnen und Besucher wurden bei der Hitze zwar nicht ganz erreicht, das Ingolstädter Kulturamt zeigte sich aber dennoch äußerst zufrieden.

Bürgerfest 2023: Kulturamt Ingolstadt zieht positive Bilanz

"Das Bürgerfest ist sehr positiv verlaufen", resümierte Johanna Mögn, Projektleiterin des Bürgerfests. Sowohl Sanitäter und Polizeikräfte als auch Schausteller seien sich da einig. Zwar sei der Freitag für die Fieranten eher durchwachsen gewesen, doch dafür sei der Samstag umso besser gelaufen. Und sogar am sehr heißen Sonntag mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius seien einige Familien unterwegs gewesen, suchten Schattenplätze oder schauten den sogenannten Walking Acts zu, die mitten auf der Straße auftraten.

41 Bilder Das Ingolstädter Bürgerfest 2023 in Bildern Foto: Dorothee Pfaffel

Kulturamtsleiter Tobias Klein schloss sich seiner Kollegin an: "Es war äußerst friedlich - das ist fast das Wichtigste." Insbesondere für die große Menge an Menschen sei erstaunlich wenig passiert. Wie viele Besucherinnen und Besucher genau auf dem Bürgerfest waren, lässt sich schwer sagen, denn es gibt keine Einlasskontrollen und keine Eintrittskarten. Klein schätzt die Besucherzahl auf 125.000 bis 135.000. Diese Zahl sei für das Kulturamt aber ohnehin keine Erfolgsgröße, betont er. Es sei ausreichend voll gewesen, aber nicht zu voll, findet er. "Es kommt darauf an, dass alle Spaß haben und sich gut fühlen!"

Vor dem Bürgerfest: Einige Menschen hatten ihre Autos nicht weggefahren

Was Klein heuer erstaunt hat, ist, dass ausgesprochen viele junge Menschen auf dem Bürgerfest gefeiert haben - mehr als vor Corona. So kommt es ihm zumindest vor. Was ihn und Projektleiterin Mögn überrascht und kurz vor Beginn neben der Hitze noch sehr ins Schwitzen gebracht hat, war folgendes Problem: Obwohl die Stadt im Vorfeld Halte- und Parkverbotsschilder aufgestellt hatte, waren viele Menschen dem nicht nachgekommen und hatten ihre Autos und Zweiräder nicht weggefahren. So musste die Stadt gleich in mehreren Fällen die Halterinnen und Halter ermitteln lassen, ein zeitaufwendiges Unterfangen. Ein paar Motorräder mussten sogar versetzt werden, obwohl dies oder Abschleppen das letzte Mittel sei, zu dem die Stadtverwaltung in solchen Situationen greife, wie Mögn sagt. Sonst hätten die Bühnen nicht rechtzeitig aufgebaut werden können.

Zauberer Sven Catello bot Unterhaltung auf dem Segway. Foto: Dorothee Pfaffel

Im Rahmen des Bürgerfests gab es dieses Jahr eine Premiere: das Promi-Fischerstechen der Landtagskandidaten am Samstag. Dieses gewann - bei einer Wassertiefe von 1,42 Metern und einer Wassertemperatur von 22 Grad Celsius - Jakob Schäuble (FDP). Beim Sonntagsturnier der Schanzer Fischerstecher ging das Team aus Donauwörth als Sieger hervor, die Ingolstädter belegten den zweiten Platz. Stecherkönig wurde Florian Krämer aus Donauwörth.

Bereits 2024 findet in Ingolstadt das nächste Bürgerfest statt

Für Johanna Mögn das Schönste am Bürgerfest 2023: Dass die Altersgruppen an allen Orten sehr gemischt waren und die Menschen sich von Stand zu Stand und von Bühne zu Bühne bewegt haben. Tobias Klein freute sich vor allem darüber, dass die Donaubühne im Klenzepark so gut angenommen wurde, wo in diesem Jahr zum ersten Mal eine Bühne aufgebaut war. Beide sind allen Mitwirkenden - Ehrenamtliche, Sicherheitsdienst, Straßenreiniger, Sanitäterinnen und Polizisten - sehr dankbar für ihre Unterstützung.

Die Besucherinnen und Besucher stöberten gerne durch die Stände mit ihrem vielfältigen Angebot. Foto: Dorothee Pfaffel

Da das Bürgerfest künftig jährlich veranstaltet wird, gibt es bereits 2024 die nächste Auflage. Bislang fand es nur alle zwei Jahre statt - wie das Schloßfest in Neuburg.