Streik: Planbare Operationen am Klinikum werden abgesagt

In der kommenden Woche setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Streiks fort. Betroffen ist dieses Mal auch das Klinikum Ingolstadt.

Am kommenden Dienstag setzt Verdi seine Streiks in Ingolstadt fort. Betroffen sind das Klinikum, aber auch das Sportbad, die Eishalle und die Stadtwerke.

Wie das Klinikum Ingolstadt mitteilt, beginnt der Warnstreik mit dem Start der Frühschicht am Dienstag, 21. März, um 6 Uhr. Er wird bis zum Ende des Nachtdienstes am Morgen des 22. März dauern. Wegen des Streiks seien deutliche Einschränkungen in der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten zu erwarten, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Alle Fachbereiche des Klinikums Ingolstadt sind vom Streik betroffen

Betroffen sein werden voraussichtlich alle Fachbereiche des Krankenhauses. Sämtliche Operationen, die für den 21. März geplant waren, werden abgesagt, die Patientinnen und Patienten werden informiert. Notfälle werden aber auf alle Fälle behandelt, so das Klinikum.

Auch die Eishalle in Ingolstadt hat wegen des Streiks geschlossen

Der Streik hat aber nicht nur Auswirkungen auf das Klinikum. Am kommenden Dienstag haben deswegen auch das Sportbad samt Sauna, das Hallenbad Südwest sowie die Saturn-Arena geschlossen. Auch die Stadtwerke Ingolstadt sind betroffen. So bleibt am 21. März das SWI-Kundencenter in der Ringlerstraße geschlossen und auch telefonisch sind die Stadtwerke unter der Servicenummer 0800/8000 230 an diesem Tag nicht zu erreichen. Keinerlei Auswirkungen hat der Streik dagegen auf die Störungsmeldung. Gas-geruch, Strom- oder Fernwärmeausfall sowie Wasserschäden können rund um die Uhr unter der 0841/80-4222 gemeldet werden. (AZ)