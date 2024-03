Ingolstadt

11:11 Uhr

Streit im Linienbus in Ingolstadt eskaliert: Ein Mann verletzt

Ein Streit in einem Ingolstädter Linienbus mündet an der Bushaltestelle in eine Schlägerei. Ein Mann erleidet mehrere Platzwunden. Der Täter wird jetzt gesucht.

Am Freitagnachmittag ist ein Streit zwischen zwei Männern auf der Fahrt mit dem Stadtbus eskaliert. Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt wurde nach Angaben der Polizei Ingolstadt verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14.45 Uhr waren die beiden Männer im Bus von Ingolstadt in Richtung Friedrichshofen unterwegs. Dort kam es zum Streit. An der Haltestelle am Audi-Ring stiegen beide Männer aus. Nach Aussage des späteren Opfers, suchte der bisher unbekannte zweite Mann erneut eine Konfrontation. Er schlug den 34-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden, der Angreifer floh in Richtung Friedrichshofen. Schlägerei nach Fahrt im Linienbus in Ingolstadt: Die Polizei sucht den Täter Beamten der Polizei Ingolstadt wurden verständigt und ließen sich vom Opfer schildern, was gesehen war. Der Mann hatte mehrere Platzwunden im Gesicht und wurde medizinisch versorgt. Jetzt wird nach dem mutmaßlichen Schläger gesucht. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre, 1, 70 Meter groß, sportliche Statur kurze schwarze Haare, Dreitagebart. Er sprach gebrochenes Deutsch, trug einen braunen Pullover, eine cremefarbene Weste, blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Die Polizei in Ingolstadt nimmt Hinweise unter der Tel. 0841/9343-2222 entgegen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ingolstadt Passant eilt Frau in Ingolstadt zu Hilfe und wird selbst verprügelt

