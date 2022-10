Technischer Defekt: Lastwagen brennt auf der B16

Auf der B16 bei Ingolstadt hat ein Lastwagen zu brennen begonnen. Die Straße ist aktuell noch immer teilweise gesperrt.

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr kam es bei einem Lastwagen, der auf der B16 in Richtung Ingolstadt unterwegs war, aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand an den Bremsen. Das meldet die Polizei.

Der Brand des Lastwagens ereignete sich zwischen Hagau und Zuchering

Zwischen den Abfahrten Hagau und Zuchering brachte der Fahrer das Fahrzeug zum Stehen, anschließend konnte das Feuer durch den Fahrer selbstständig gelöscht werden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs ist der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ingolstadt momentan noch gesperrt; die Feuerwehren aus Ingolstadt, Brunnenreuth, Hagau und Zuchering sind zur Absicherung vor Ort. (AZ)