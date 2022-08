Tote Doppelgängerin in Ingolstadt: Polizei sucht nach Tatwaffe

Das Tötungsdelikt mit einer Doppelgängerin in Ingolstadt wirft weiterhin viele Fragen auf. Die Tatwaffe will die Polizei mit einer großen Suchaktion finden.

Die Ermittlungen im Fall der toten Doppelgängerin in Ingolstadt laufen auf Hochtouren. Immer mehr Details über den Fall rücken ans Licht. Die Polizei will nun die Tatwaffe finden und sucht mit Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Dienstagvormittag die Gegend um den Fundort der Leiche in der Nähe des Donauufers ab, teilen die zuständigen Ermittlungsbehörden mit. Die Einsatzkräfte suchen neben der Tatwaffe auch nach möglichen anderen persönlichen Gegenständen des Opfers und versuchen, den genauen Tatort zu ermitteln.

Möglicher Mord-Fall in Ingolstadt: Das ist bisher passiert

Am vergangenen Dienstagabend hatte ein Elternpaar eine erstochene Frau in dem Auto ihrer Tochter in Ingolstadt entdeckt. Sie hielten die Getötete zunächst für die eigene Tochter. Im Zuge der Ermittlungen kam allerdings heraus, dass das Opfer aus Heilbronn stammt und der 23Jährigen zum Verwechseln ähnlich sieht. Polizisten nahmen die anfangs totgeglaubte Tochter einen Tag später am Mittwochabend fest - sie gilt nun als tatverdächtig. Die Ermittler nahmen in der Nacht zum Donnerstag zudem noch einen weiteren Tatverdächtigen fest. Der Fall wirft viele Fragen auf. Die Ermittlungsbehörden halten sich aus taktischen Gründen bislang bedeckt.

