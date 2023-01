Traumazentrum am Klinikum: 37 Minuten, die über Leben und Tod entscheiden

Im Traumazentrum des Ingolstädter Klinikums werden viele Motorradfahrer nach schweren Stürzen behandelt. Rainer Schmottermeyer sagt: "Dort sitzen meine Lebensretter."

Rund vier Wochen lag Rainer Schmottermeyer auf der Intensivstation im Klinikum Ingolstadt. Ein Autofahrer hatte ihm zwischen Treuchtlingen und Gunzenhausen (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) die Vorfahrt genommen. Schmottermeyer versuchte, mit seinem Motorrad noch auszuweichen, und kollidierte bei Tempo 90 mit dem Wagen, wie er nachträglich aus dem Unfallgutachten erfuhr.

Mit einer Schädelfraktur, zertrümmertem Becken, verdrehten Füßen, Brüchen aller Rippen und starken, nur schwer stillbaren Blutungen brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Überregionale Traumazentrum des Klinikums. Polytrauma nennen die Mediziner Verletzungen, die bereits für sich oder in der Kombination lebensbedrohlich sind – wie bei Schmottermeyer. "Im Klinikum Ingolstadt sitzen meine Lebensretter. Die Versorgung dort ist optimal gelaufen", blickt er heute zurück. Als Arzt muss er es wissen: Der 59-Jährige ist niedergelassener Neurologe in Ansbach.

150 Schwerstverletzte wurden am Traumazentrum des Klinikums Ingolstadt behandelt

Mit dem Motorrad war knapp ein Fünftel der rund 150 Schwerstverletzten unterwegs, die 2020 im Traumazentrum am Klinikum behandelt worden sind. Der Anteil der Autofahrer liegt bei 25 Prozent, Fahrradunfälle machen 16 Prozent der Polytraumen in Ingolstadt aus, Stürze aus einer Höhe von über drei Metern sind in 18 Prozent der Fälle die Ursache für die schweren Verletzungen. Das berichtet das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Überregionale Traumazentren müssen Tag und Nacht aufnahmebereit sein und unter Umständen auch zwei Schwerstverletzte gleichzeitig behandeln können. Erst vor Kurzem wurde das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie unter Leitung von Professor Michael Wenzl wieder für drei Jahre zertifiziert. "Die Versorgung von schwerstverletzten Unfallopfern ist eine unserer anspruchsvollsten Aufgaben. Traumazentren der höchsten Versorgungsstufe wie bei uns bieten mit ihrer strukturierten Notfallversorgung die besten Überlebenschancen für die Patienten und Patientinnen“, erklärt Andreas Tiete, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer Medizin, Pflege und Informationstechnologie.

Am Klinikum Ingolstadt arbeiten viele Fachdisziplinen eng zusammen

Für die erfolgreiche Behandlung schwer verletzter Patientinnen und Patienten müssen viele Fachdisziplinen eng zusammenarbeiten und die Abläufe der Erstbehandlung und Diagnostik im sogenannten Schockraum der Notaufnahme eingespielt sein. Das Schockraumteam besteht aus acht bis zehn Personen: mindestens jeweils ein Arzt oder eine Ärztin für die verschiedenen Disziplinen Unfallchirurgie, Anästhesie, Radiologie, Neurochirugie und Bauchchirurgie sowie Pflegekräfte und medizinisch-technische Radiologieassistenten und -assistentinnen.

Ein spezieller Computertomograf und ein eigens entwickeltes Transportsystem ermöglichen im Klinikum innerhalb von Minuten Bilder des gesamten Körpers. "Das System spart viel Zeit und garantiert, dass ein Patient von der Rettungsliege aus dem Notarztwagen nur noch einmal auf eine spezielle Carbonplatte umgelagert werden muss, bevor er auf den OP-Tisch oder in das Intensivbett gebracht wird", heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Der Zeitraum vom Eintreffen im Krankenhaus über die komplette Diagnostik und Erstbehandlung bis zur Verlegung beträgt durchschnittlich nur 37 Minuten. Hier zählt jede Minute für die Überlebenschancen.

Enge Zusammenarbeit zwischen Anästhesie und Unfallchirurgie am Klinikum Ingolstadt

Nach der ersten – in der Regel operativen – Stabilisierung der Patientinnen und Patienten schließt sich die nächste entscheidende Behandlungsphase auf den anästhesiologischen Intensivstationen an. Auch dort wird eine intensive Zusammenarbeit zwischen der für die Intensivstationen verantwortlichen Anästhesie und der Unfallchirurgie gepflegt. Davon profitiert gerade ein schwerstverletzter Patient wie Rainer Schmottermeyer besonders.

Für ihn ist auch nach anderthalb Jahren der Weg zurück ins Leben noch nicht zu Ende. "Ich lag ein halbes Jahr nur im Bett", berichtet er, "und habe es mir so gewünscht, wenigstens in der Wohnung umherzulaufen und wieder selbstständig auf die Toilette gehen zu können. Schon jetzt habe ich mehr erreicht, als ich mir damals in den kühnsten Träumen vorgestellt habe. Geholfen haben ihm dabei mehrere Monate in einer Spezialklinik für Querschnittsgelähmte. Vier Monate lang hatte er kein Gefühl im rechten Bein. Erst langsam wird es besser. Schmerzen im Sitzen sind ihm geblieben.

Der Arzt geht heute ohne Krücken ins Fitnessstudio und läuft mit Walkingstöcken eine halbe Stunde durch die Stadt. Er trainiert fünf Mal die Woche, schwimmt regelmäßig. Er hofft: "Nerven können sich bis zu zwei Jahre nach dem Unfall noch regenerieren, der Muskelaufbau ist sogar noch länger möglich." (AZ)