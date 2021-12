Ingolstadt

Übergriffe in Corona-Zeiten: Wenn Krankenschwestern gefährlich leben

Plus Im Laufe der Corona-Pandemie haben die Übergriffe auf Menschen im Öffentlichen Dienst weiter zugenommen. Was Gründe sein könnten und was der Gewerkschaftsbund fordert.

Von Dorothee Pfaffel

In großen Lettern prangen die Worte auf dem Plakat, weiß auf schwarzem Hintergrund: „Ich versorge deine Wunden. Und du spuckst mich an?“ Links daneben ist eine Krankenschwester abgebildet. Sie blickt ernst, fast traurig. Und das Thema, zu dem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für ein Pressegespräch ins Ingolstädter Gewerkschaftshaus eingeladen hatte, ist auch ernst: Die Übergriffe auf Personen, die im Dienst der Gesellschaft arbeiten, nehmen weiter zu. Unter dem Titel „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“ macht der DGB mit einer Kampagne auf diese Entwicklung aufmerksam.

