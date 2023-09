Ingolstadt

Überraschender Rücktritt: Peter Mosch hört als Audi-Betriebsrat auf

Plus Er stand 17 Jahre lang an der Spitze des Audi-Betriebsrats, Ende September hört er auf. Gerüchte zu den Gründen für sein überraschendes Ausscheiden dementiert Mosch.

Die vergangene Woche endete bei Audi mit einem Paukenschlag: Peter Mosch, seit 36 Jahren bei Audi und seit 17 Jahren Betriebsratsvorsitzender, hört auf. Und das schon recht bald. Zum 30. September will er alle seine Ämter als Betriebsrat - nicht nur bei Audi, sondern auch im VW-Konzern - niederlegen. Und dann?

"Die Fähig- und Fertigkeiten, die ich in den vergangenen Jahren sammeln konnte, werde ich an anderer Stelle für unsere Vier Ringe und das Team einsetzen. Ich habe nun die Unternehmensleitung aufgefordert, mir eine entsprechende Stelle anzubieten", wird Mosch in einer Pressemitteilung zitiert. Bedeutet wohl: Der Klingsmooser wechselt die Seiten und wird künftig auf einer Führungsposition bei Audi weiterarbeiten. Welche das genau sein wird, steht noch nicht fest. "Das ist alles spekulativ", sagte Ralf Mattes, Sprecher des Betriebsrats, am Montag. Peter Mosch selbst war für ein Gespräch nicht zu erreichen.

