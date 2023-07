Unbekannte wollen über Fenster in Gaststätte einbrechen

Ein oder mehrere Unbekannte haben am Wochenende versucht, in eine Gaststätte an der Antoniusschwaige einzubrechen. Gelungen ist es nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Während des vergangenen Wochenendes haben ein oder mehrere Unbekannte versucht, in eine Gaststätte an der Antoniusschwaige in Ingolstadt einzubrechen. Gelungen ist es ihnen nicht. Jetzt ermittelt die Kripo und hofft auf Hinweise.

Die Einbrecher wollten in Ingolstadt über ein Fenster in die Gaststätte einbrechen

Der oder die Verdächtigen versuchten laut Polizei zwischen Freitag- und Sonntagabend, über ein gekipptes Küchenfenster in das Gebäude einer Gaststätte in der Antoniusschwaige zu gelangen. Dabei entstand am Holzrahmen des Fensters ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)