Unfall wegen Dooring: Pedelec-Fahrer fährt gegen sich öffnende Autotür

Erst fährt ein Pedelec-Fahrer in Ingolstadt gegen eine offene Autotür, dann kracht noch ein weiterer Autofahrer gegen das Elektrorad.

Am Donnerstagnachmittag hat eine 46-Jährige aus Ingolstadt ihr Auto am Straßenrand der Martin-Hemm-Straße in Ingolstadt geparkt. Sie öffnete laut Polizei die Fahrertür und wollte aussteigen, übersah dabei allerdings einen 74-jährigen Pedelec-Fahrer aus dem Kreis Pfaffenhofen, der gerade am Auto vorbei fuhr.

Der Pedelecfahrer fuhr in Ingolstadt gegen die Autotür und stürzte

Dabei kam es zum sogenannten Dooring: Der Mann stieß mit dem Lenker gegen die Autotür und stürzte. Ein nachfolgender Autofahrer versuchte noch zu bremsen, fuhr aber über das Hinterrad des Elektro-Fahrrads. Der 74-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)