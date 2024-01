Ingolstadt

vor 20 Min.

Warum der Doppelgängerinnen-Mordprozess weltweit Schlagzeilen macht

So berichten die ausländischen Medien Independent, New York Post und Arab News über den Doppelgängerinnen-Mordfall, der jetzt am Landgericht Ingolstadt verhandelt wird.

Plus Seit Dienstag wird der Doppelgängerinnen-Mordfall am Landgericht Ingolstadt verhandelt. Er stößt weltweit auf Interesse und stellt das Gericht vor Herausforderungen.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

So ein Medieninteresse hat das Ingolstädter Landgericht selten, wenn nicht vielleicht sogar noch nie gesehen: 28 Journalisten haben sich für den spektakulären, so genannten "Doppelgängerinnen-Mordprozess" akkreditieren lassen, der am Dienstag begonnen hat. Darunter laut Landgericht auch zwei englisch- beziehungsweise französischsprachige Medien. Auch bei der Recherche im Netz wird klar: Diese grausame Geschichte fesselt die ganze Welt.

Von der US-amerikanischen New York Post über den britischen Guardian bis hin zur saudi-arabischen Zeitung Arab News - alle berichten sie über den Mordfall, in dem eine junge Deutsch-Irakerin zusammen mit einem Komplizen eine andere Frau brutal getötet haben soll, nur weil sie ihr sehr ähnlich sah. Das Verfahren stellt die Justiz vor Herausforderungen, denn sowohl der Organisations- als auch der Sicherheitsaufwand ist enorm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen