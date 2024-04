Zeugen gesucht: Unbekannter stiehlt Autoanhänger von Rentner

Als ein Ingolstädter Rentner am Donnerstag vom Einkaufen zurück kommt, traut er seinen Augen kaum, denn sein Anhänger ist verschwunden.

Ein Ingolstädter Rentner erledigte am Donnerstag, 11. April, von 13.10 bis 13.30 Uhr Einkäufe in einem Baumarkt und stellte hierfür laut Angaben der Polizei seinen Pkw samt Anhänger auf dem dazugehörigen Parkplatz in der Manchinger Straße in Ingolstadt ab.

Unbekannter stiehlt Ingolstädter Rentner den Autoanhänger

Als er nach rund 20 Minuten zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Unbekannter den Anhänger der Marke „Brenderup“ abgekoppelt und entwendet hatte. Der Wert des Anhängers liegt bei etwa 350 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)